Automobilist ramt huis in Eindhoven en gaat ervandoor

Een 34-jarige vrouw wordt ervan verdacht dat ze vanochtend vroeg een gevel van een woning heeft geramd in Eindhoven. Niemand raakte gewond, maar de schade is groot.

Een getuige zegt bij Omroep Brabant dat de vrouw een bekende is van de bewoners van het huis. Er zou sprake zijn van opzet.

Volgens nog onbevestigd berichten reed de verdachte niet alleen het huis binnen, maar sloeg ze daarna ook de bewoonster. Daarna ging ze er vandoor.

Zorgkader

De politie ging in de omgeving op zoek naar de automobiliste en wist haar in de loop van de ochtend op te pakken. "Ze is overgedragen aan het zorgkader", aldus een politiewoordvoerder. Volgens hem was al snel duidelijk dat de verdachte psychische hulp nodig had.

Opvallend genoeg was de politie eerder vannacht ook al uitgerukt na een melding over dezelfde automobiliste. Zij zou toen op haar auto hebben gestaan. De politie haalde de crisisdienst van de GGZ erbij. "Toen is ze op advies van het zorgkader rustig huiswaarts gegaan", aldus de woordvoerder.