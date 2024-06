Via olympische roeibaan naar het F1-circuit van Montreal: 'Dit was slechts plan B’

Het stratencircuit van de Canadese Grand Prix ligt op het Île Notre-Dame, een kunstmatig eiland in de Saint Lawrence-rivier bij Montreal.

Een brug, opgebouwd uit drijvende pontons, brengt de coureurs, teamleden en journalisten van de ene naar de andere kant over een bijzondere strook water: de olympische roeibaan van 1976.

'We staan óp olympische geschiedenis'

Een duidelijke, zichtbare herinnering aan de Spelen van Montreal is er niet bij het Circuit Gilles Villeneuve. François Dumontier, directeur van de Canadese GP, zegt dat hij er eigenlijk werk van moet maken. Olympische ringen zouden niet misstaan bij het circuit, vindt hij.

"We staan nu óp olympische geschiedenis", zegt hij vanaf een uitbouw van de paddock. Aan de kade, over de roeibaan, is een stellage gebouwd waar alle teams hun onderkomen hebben.

Dumontier vertelt over de relatie tussen de Formule 1 en de Spelen van Montreal: "Buiten Europa is er haast geen circuit dat al zo lang op de Formule 1-kalender staat", zegt hij trots over de GP, die in 1978 voor het eerst werd gereden in Montreal. "En dat terwijl deze plek plan B was van burgemeester Jean Drapeau, die de F1 naar de stad haalde."