De rol van Wijnaldum: twijfel op het veld, erbuiten een meerwaarde

"Ik ben benieuwd hoe hij zich in de groep beweegt, maar ik wil vooral weten of hij als speler nog een toegevoegde waarde heeft."

Het waren de woorden van bondscoach Ronald Koeman over Georginio Wijnaldum voorafgaand aan de vorige interlandperiode in maart. De 33-jarige speler van Al-Ettifaq uit Saudi-Arabië was terug in de Oranje-selectie. Nu zit hij bij de EK-groep. Wat wordt Wijnaldums rol op het EK?

Tandem in ere hersteld

Tegen Schotland (4-0) stond hij in maart gelijk aan de aftrap. Het was een vertrouwd gezicht, achter maatje Memphis Depay, de succesvolle tandem van de eerste periode van Koeman in ere hersteld. Op het veld in de Johan Cruijff Arena waren slechts flarden van de hoogwaardige combinatie van toen te zien.

De uitvoering van het hele team was pover. Wijnaldum luisterde zijn rentree, negen maanden na zijn laatste wedstrijd in de finaleronde van de Nations League, wel op met een doelpunt, een kopbal uit een voorzet van Cody Gakpo. Dat gevoel voor de juiste positie had hij nog.