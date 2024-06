Wekdienst 8/6: Europese verkiezingen in zes EU-landen • Dag twee EK atletiek in Rome

Dit is er vannacht gebeurd:

Nederlandse universiteiten zijn niet van plan om de samenwerking met Israëlische instellingen stop te zetten. In een open brief in Trouw zeggen de rectoren van de vijftien belangrijkste instellingen dat ze niet ingaan op de eis van actievoerende studenten.

De betogers willen dat alle banden met organisaties uit Israël verbroken worden, vanwege de oorlog in Gaza. De universiteiten vinden dat dat in strijd is met de academische vrijheid.