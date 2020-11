Aftellen naar verkiezingen VS: verwijten over en weer in Midden-Westen

In dit artikel verzamelen we dagelijks de laatste ontwikkelingen rond de Amerikaanse verkiezingen op 3 november. De belangrijkste achtergrondverhalen en uitlegvideo's vind je in deze collectie.

Update 02.45 uur: Verwijten over en weer De presidentskandidaten Trump en Biden hebben op campagne in het Midden-Westen van de VS flink naar elkaar uitgehaald. In een toespraak in Pennsylvania noemde Trump zijn concurrent "absoluut een doodvonnis" voor die staat. Volgens Trump is het economische beleid dat Biden voorstelt slecht voor het herstel van het land. Hij introduceerde een nieuwe bijnaam voor zijn rivaal: Joe Headwind (Joe Tegenwind).

Biden legde veel nadruk op Trumps aanpak van de coronacrisis, die in zijn ogen totaal is mislukt. "Wij gaan dit virus verslaan en het onder controle krijgen", zei hij. "En het eerste wat we doen om dat te bereiken is Donald Trump verslaan." Ook oud-president Obama, die met Biden mee was op campagne in Michigan, benadrukte (opnieuw) dat Trump volgens hem heeft gefaald bij het aanpakken van de corona-uitbraak in de VS. "Nog drie dagen tot de belangrijkste verkiezingen van ons leven", sprak Obama. "Inclusief de mijne, die ook best belangrijk waren."

Update 22.20: Trump en Biden voor het laatst in het Midden-Westen Beide kandidaten doen in het laatste weekend voor verkiezingsdag nog een ultieme poging om kiezers in de belangrijke staten Pennsylvania en Michigan voor zich te winnen. Trump won in 2016 beide staten met een minimale voorsprong en de Democraten doen er alles aan om dat nu te voorkomen. Biden was in Michigan daarom voor het eerst deze campagne op pad samen met zijn voormalige baas, oud-president Obama. Van belang voor de Democraten is dat ze onder meer de zwarte kiezers in steden als Detroit en Flint ervan kunnen overtuigen te gaan stemmen. Die lieten het vier jaar geleden afweten. Trump richt zich dit weekend op Pennsylvania, waar Biden 4 tot 5 procentpunten voorligt in de peilingen.