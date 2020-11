Aftellen naar verkiezingen VS: Trump-aanhangers omsingelen Biden-bus

In dit artikel verzamelen we dagelijks de laatste ontwikkelingen rond de Amerikaanse verkiezingen op 3 november. De belangrijkste achtergrondverhalen en uitlegvideo's vind je in deze collectie.

Update 07.30: Biden-campagnebus omsingeld door Trump-aanhangers In Texas heeft het campagneteam van Joe Biden enkele evenementen afgezegd nadat een bus van de campagne al rijdend op de snelweg was omsingeld door Trump-aanhangers. Als reden voor het afzeggen noemen campagnemedewerkers zorgen over de veiligheid. Beelden gaan rond via sociale media:

The Texas Tribune schrijft dat de FBI onderzoek doet naar het incident. President Trump kan de actie van zijn aanhangers wel waarderen. Op Twitter schreef hij bij beelden ervan: "Ik hou van Texas!". Journalisten die de Republikeinse Partij naar het incident vroegen, kregen als antwoord waarom ze geen aandacht besteden aan het "echte geweld", waarbij de partij refereert aan de radicaal-linkse Antifa-beweging en Black Lives Matter. "Het is meer nep nieuws en propaganda. Bereid je voor om te verliezen... Val me niet meer lastig. Misschien kan Soros jullie allemaal een nieuwe check uitschrijven in 2022", schrijft Allen West, voorzitter van de Republikeinse Partij in Texas. Texas geldt als een belangrijke machtsbasis voor de Republikeinse Partij en bij vorige presidentsverkiezingen kleurde de staat steevast 'rood'. Dit jaar is de strijd afgaande op peilingen een stuk spannender. Volgens sommige media is Texas dan ook een toss-upp, met kansen voor zowel Trump als Biden. Na Californië is het de staat met de meeste kiesmannen.

Update 04.55: Trump vreest dat uitslag lang op zich laat wachten Volgens president Trump kan het wel weken duren voordat de uitslag van de presidentsverkiezingen bekend is. Er kunnen "hele slechte dingen" gebeuren als staten in de dagen na 3 november nog steeds aan het tellen zijn, waarschuwde hij in Pennsylvania. "De derde november komt eraan en gaat weer voorbij, en dan weten we nog niets." Eerder deze week bepaalde het Hooggerechtshof dat de staten North Carolina en Pennsylvania extra tijd houden om stemmen te tellen. Vanwege mogelijke vertragingen bij de postdienst mogen briefstemmen met een poststempel van verkiezingsdatum 3 november in North Carolina nog tot negen dagen na de verkiezingen worden meegeteld. In Pennsylvania zijn er drie extra dagen om de stemmen te tellen. Trump en de Republikeinen waren tegen die extra tijd. De president maakt zich al langere tijd druk om het stemmen per post. Dat gebeurt deze presidentsverkiezingen massaal vanwege de coronacrisis. Er zijn al tientallen miljoen stemmen uitgebracht. Trump is bang dat er fraude mee wordt gepleegd. Daar is echter geen bewijs voor.

Update 02.45 uur: Verwijten over en weer De presidentskandidaten Trump en Biden hebben op campagne in het Midden-Westen van de VS flink naar elkaar uitgehaald. In een toespraak in Pennsylvania noemde Trump zijn concurrent "absoluut een doodvonnis" voor die staat. Volgens Trump is het economische beleid dat Biden voorstelt slecht voor het herstel van het land. Hij introduceerde een nieuwe bijnaam voor zijn rivaal: Joe Headwind (Joe Tegenwind).

Biden legde veel nadruk op Trumps aanpak van de coronacrisis, die in zijn ogen totaal is mislukt. "Wij gaan dit virus verslaan en het onder controle krijgen", zei hij. "En het eerste wat we doen om dat te bereiken is Donald Trump verslaan." Ook oud-president Obama, die met Biden mee was op campagne in Michigan, benadrukte (opnieuw) dat Trump volgens hem heeft gefaald bij het aanpakken van de corona-uitbraak in de VS. "Nog drie dagen tot de belangrijkste verkiezingen van ons leven", sprak Obama. "Inclusief de mijne, die ook best belangrijk waren."

Update 22.20: Trump en Biden voor het laatst in het Midden-Westen Beide kandidaten doen in het laatste weekend voor verkiezingsdag nog een ultieme poging om kiezers in de belangrijke staten Pennsylvania en Michigan voor zich te winnen. Trump won in 2016 beide staten met een minimale voorsprong en de Democraten doen er alles aan om dat nu te voorkomen. Biden was in Michigan daarom voor het eerst deze campagne op pad samen met zijn voormalige baas, oud-president Obama. Van belang voor de Democraten is dat ze onder meer de zwarte kiezers in steden als Detroit en Flint ervan kunnen overtuigen te gaan stemmen. Die lieten het vier jaar geleden afweten. Trump richt zich dit weekend op Pennsylvania, waar Biden 4 tot 5 procentpunten voorligt in de peilingen.