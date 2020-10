Aftellen naar verkiezingen VS: 'campagne Trump kostte mogelijk 700 covid-doden'

In dit artikel verzamelen we dagelijks de laatste ontwikkelingen rond de Amerikaanse verkiezingen op 3 november. De belangrijkste achtergrondverhalen en uitlegvideo's vind je in deze collectie .

Update 22.20: Trump en Biden voor het laatst in het Midden-Westen

Beide kandidaten doen in het laatste weekend voor verkiezingsdag nog een ultieme poging om kiezers in de belangrijke staten Pennsylvania en Michigan voor zich te winnen. Trump won in 2016 beide staten met een minimale voorsprong en de Democraten doen er alles aan om dat nu te voorkomen. Biden was in Michigan daarom voor het eerst deze campagne op pad samen met zijn voormalige baas, oud-president Obama.

Van belang voor de Democraten is dat ze onder meer de zwarte kiezers in steden als Detroit en Flint ervan kunnen overtuigen te gaan stemmen. Die lieten het vier jaar geleden afweten. Trump richt zich dit weekend op Pennsylvania, waar Biden 4 tot 5 procentpunten voorligt in de peilingen.