Gasketel blijft in huurwoning: vervanging maar 1 op de 10 keer een warmtepomp

Gasketels worden in huurwoningen bijna nooit vervangen door warmtepompen. Uit een rondgang van het AD blijkt dat als een ketel aan vervanging toe is, er negen van de tien keer niet voor een duurzamer alternatief wordt gekozen.

De krant schreef alle woningcorporaties in ons land aan, 120 organisaties met in totaal 1,2 miljoen socialehuurwoningen reageerden, ongeveer de helft van het totaal. Volgens hen is een warmtepomp vaak geen optie.

Zo is er bij appartementencomplexen simpelweg geen plek om de pompen aan de gevel te hangen. Bovendien is er angst voor geluidsoverlast, dreigt het stroomnet overvol te raken en is er te weinig mankracht voor installatie.

Bovendien verdient een warmtepomp zich niet terug voor de verhuurder: de verlaging in energiekosten die dat oplevert is immers voor de huurder.

Verbannen

Het vertrekkende kabinet bepaalde dat in 2026 duurzame alternatieven verplicht zouden worden, uitzonderingen daargelaten als appartementen en monumentale panden. De corporaties zouden vorig jaar al beginnen hun woningbestand te verduurzamen. Daar blijkt nu dus weinig van te zijn gekomen.

De vier partijen die nu onderhandelen over een nieuw kabinet hebben al gezegd dat ze gasketels niet verplicht in de ban zullen doen.