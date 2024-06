Universiteiten willen banden met Israël niet verbreken

Nederlandse universiteiten zijn niet van plan om de samenwerking met Israëlische instellingen stop te zetten. In een open brief in Trouw zeggen de rectoren van vijftien belangrijkste instellingen niet in te gaan op de eis van de actievoerende studenten.

Op meerdere universiteiten werden de afgelopen tijd protesten gehouden. De actievoerders willen dat alle banden met organisaties uit Israël verbroken worden, vanwege de oorlog in Gaza.

De rectoren vinden dat te ver gaan. "Wij zullen nooit banden met een heel land verbreken", schrijven ze in de brief. De rectoren willen dat alle visies rondom een conflict de ruimte moeten krijgen. Een boycot van Israël zou die vrijheid schenen.

Academische vrijheid

De universiteiten doen een beroep op hun academische vrijheid. "De vrijheid om te kunnen onderzoeken, na te denken en te debatteren, ook als dat schuurt met onze en andermans diepste overtuigingen."

De rectoren geven aan dat ze de samenwerking met een land zullen verbreken als de overheid dat oplegt. De banden met Russische organisaties werden daarom eerder al wel beëindigd, omdat Nederland sancties heeft opgelegd vanwege de oorlog in Oekraïne.

Ook als door een samenwerking geen open en academisch debat meer mogelijk is, zal die worden stopgezet, vullen de rectors aan. Dat geldt voor zowel de Israëlische en Palestijnse samenwerkingen.