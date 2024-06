Migratie, inflatie en Sunaks misstap domineren tweede Brits debat

Migratie, inflatie en een domme zet van premier Sunak domineerden het tweede verkiezingsdebat in aanloop naar de Britse verkiezingen volgende maand. Nadat eerder Labour en de Tories getweeën de degens hadden mogen kruisen, mochten nu ook vijf kleinere partijen naar de gunst van de kiezer dingen.

Een van de eerste zaken die aan bod kwam, was het overhaaste vertrek van premier Sunak bij de D-day-herdenking, om in eigen land weer campagne te kunnen voeren. Respectloos en een grote uitglijder, was het oordeel van commentatoren.

Partijgenoot Penny Mordaunt, zelf marinereservist, kon hen alleen maar gelijk geven. "Hij zat compleet fout en daar heeft de premier terecht excuses voor aangeboden."

2000 pond

Daarna ging het verder over de inhoud. Net als Sunak in het eerste debat beschuldigde Mordaunt Labour ervan de belasting met 2000 pond te zullen laten stijgen voor elk gezin. Omdat analisten al na het eerste debat oordeelden dat dat geen eerlijke weergave van de Labour-plannen was, beet Angela Rayner fel van zich af.

"Dat is een leugen", verweet de nummer twee van Labour haar tegenstander. "Penny, het is onzin. En jij zei net dat we een sterke economie nodig hebben, terwijl je Liz Truss steunde die de economie verpestte."

Het gebekvecht ontlokte kandidaat Carla Denyer van de Groenen de verzuchting dat het debat "allemaal niet erg waardig verloopt".

Migratie schadelijk of essentieel?

Nigel Farage, enkele dagen geleden totaal onverwacht teruggekeerd in de Britse politiek, zei dat zijn partij Reform UK veel problemen kan oplossen door migratie terug te dringen. De oud-brexiteer wordt vooral voor de Conservatieven als een probleem gezien, omdat hij bij hen stemmen kan wegsnoepen.

"Deze verkiezingen moeten gaan over migratie. Want of we het nu hebben over woonlasten, huurverhogingen of infrastructuur, we hebben te maken met een bevolkingscrisis", stelde hij. "Daar worden we armer van, dat vermindert onze kwaliteit van leven."

Hoewel zijn bijdrages door kijkers goed werden ontvangen, kreeg ook felle kritiek op zijn standpunten veel bijval. Zo wil Stephen Flynn van de Schotse SNP juist "een einde aan de demonisering van migratie", die volgens hem aangejaagd wordt door Farage, gevolgd door de Conservatieven en zelfs nagejaagd door Labour.

"Migratie is essentieel voor onze openbare diensten, onze bedrijven en onze economie", meende hij. Als voorbeeld noemde hij zijn eigen Schotland, waar migranten nodig zijn om vergrijzing tegen te gaan.

Keuze

Vergelijkbare geluiden kwamen van Rhun ap Iorwerth van het Welshe Plaid Cymru, die de politiek van Farage racistisch noemde.

Iorwerth probeerde keizers ook in te peperen dat ze nog een andere keuze hebben dan alleen Sunaks Tories of Starmers Labour. Hij noemde die beide partijen een pot nat. Of hij de kijkers heeft overtuigd met zijn pleidooi zal blijken bij de stembusgang op 4 juli.