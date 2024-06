Britse minister Cameron tuint in nepgesprek met 'Oekraïense oud-president'

De Britse buitenlandminister David Cameron is in een nepgesprek getuind. Hij dacht dat hij te maken had met de Oekraïense oud-president Porosjenko, maar het was een bedrieger.

Zijn ministerie brengt het nieuws zelf naar buiten, omdat gevreesd wordt dat de beller het beeld misschien manipuleert en openbaar maakt. "De minister vindt het belangrijk om de aandacht te vestigen op dit gedrag en zal er alles aan doen om misinformatie te bestrijden."

Volgens zijn woordvoerder leek het tijdens de videoverbinding daadwerkelijk om Porosjenko te gaan, de politicus die Oekraïne leidde voordat de huidige president Zelensky hem bij verkiezingen in 2019 versloeg. Cameron en Porosjenko kennen elkaar van het wereldtoneel toen de minister nog Brits premier was.

Onraad

Cameron begon onraad te ruiken door berichten die zijn gesprekspartner na het videobelletje stuurde. Wat daar precies aanleiding voor gaf en wat er was besproken, meldt de woordvoerder niet. Die wil alleen kwijt dat het om een kort contact ging in de afgelopen dagen.

Wie er achter het nepcontact zat en met welke reden is niet bekend.

Digitaal masker

Het is niet de eerste keer dat Cameron in een neptelefoontje trapt. De BBC herinnert eraan dat hij 2015 meende te spreken met de baas van afluisterdienst GCHQ, maar ook dat was een bedrieger. Downing Street scherpte toen de procedures aan om herhaling te voorkomen.

Ook Nederlandse politici kregen wel eens te maken met een nepgesprek uit Oost-Europa: meerdere Kamerleden dachten in 2021 een gesprek te hebben gehad met een naaste medewerker van de Russische dissident Navalny, maar ook die bleek nep.

Waarschijnlijk werd er toen gebruikgemaakt van deepfake-technologie, waarmee een computer onmiddellijk een digitaal masker over het gezicht van de spreker kan leggen.