Oranje-opponent Polen verslaat Oekraïne, maar verliest Milik; IJsland klopt Engeland

Voetballend lijkt Polen klaar voor het openingsduel met Oranje op het EK over acht dagen in Hamburg. In een intense wedstrijd in Warschau wonnen de Polen met 3-1 van een bij vlagen overtuigend Oekraïne.

Maar toch is er reden tot zorg, want Polen kwam niet ongeschonden uit de strijd. Arek Milik liep in de eerste minuut van het duel een op het oog ernstige knieblessure op. Later op de avond kwam de bevestiging dat de oud-Ajacied het EK zal moeten missen.

Ook de Engelse bondscoach Gareth Southgate heeft reden tot zorg. Hij zag zijn ploeg op Wembley met 1-0 verliezen van IJsland, dat dinsdag oefenpartner is van Oranje.

Duitsland beleefde ook geen vlekkeloze generale. Na de 0-0 tegen Oekraïne eerder deze week worstelde het EK-gastland zich pas in de 89ste minuut voorbij Griekenland: 2-1.