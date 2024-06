Politie Curaçao doorzoekt huizen na dood Nederlandse marechaussee

De politie van Curaçao heeft op het eiland invallen gedaan in het onderzoek naar de dood van een Nederlandse marechaussee. Op vijf plekken in en rond Willemstad werden huizen doorzocht. Daarbij zijn verschillende voertuigen en voorwerpen in beslag genomen.

Een woordvoerder geeft geen details over waarom de invallen zijn gedaan en bij wie, maar spreekt wel van "een belangrijke stap in het onderzoek naar de gewelddadige overval". Eerder had het korps op Facebook al laten weten dat het onderzoek in de goede richting ging.

In dat bericht dankte de politie ook iedereen die al had meegewerkt aan het onderzoek en riep verdere getuigen op zich te melden. "De politie werkt dag en nacht om de zaak op te lossen."

Fatale roofoverval

Vorige week vrijdag werd een 49-jarige Nederlander doodgeschoten tijdens een overval op zijn woning. De man overliep 's avonds laat drie verdachten bij zijn woning en werd vrijwel onmiddellijk neergeschoten.

Zijn vrouw werd daarna gedwongen geld en de autosleutels te overhandigen. De auto werd later teruggevonden.

Het slachtoffer werkte sinds 2001 bij de Koninklijke Marechaussee. Hij was de afgelopen twee jaar ingezet in het Caribisch gebied om te helpen bij de grenscontroles op de luchthaven.

Demissionair minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid noemde de dood van de marechaussee "een intens heftig bericht". Korpschef Raymond Ellis van Curaçao zei nauw samen te werken met Nederland om de zaak op te lossen.