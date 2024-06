Door depressies geteisterde Ilicic met Slovenië naar eerste EK; Spanje schrapt tiener

In de Serie A was hij een fenomeen, bij vlagen. Als Josip Ilicic het op zijn heupen had dan betoverde hij de fans van Palermo, Fiorentina en Atalanta met briljante passes en weergaloze doelpunten.

Maar soms leek de Sloveense magiër opeens van de aardbodem verdwenen. Soms stond hij afwezig op het veld, zijn gedachten bij allerlei andere dingen dan de wedstrijd. Soms liet hij zich niet eens zien in de buurt van een voetbalveld.

In de zomer van 2022 leverde Ilicic zijn contract in bij Atalanta. Hij liet weten een rust nodig te hebben om zijn mentale problemen het hoofd te bieden.

Bij NK Maribor hervond hij het plezier, maar toch was het voor velen een verrassing dat hij werd opgenomen in de Sloveense voorselectie voor het EK in Duitsland.

Afgelopen dinsdag maakte hij zijn rentree in het oefenduel met Armenië. En meteen toverde hij weer een weergaloos doelpunt uit zijn hoed. Voor bondcoach Matjaz Kek reden genoeg om de 34-jarige Ilicic op te nemen in zijn EK-selectie.