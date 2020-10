Opnieuw puntenverlies voor Koemans Barcelona

FC Barcelona heeft in Spanje voor de vierde keer in zes duels punten laten liggen. De ploeg van coach Ronald Koeman moest bij Deportivo Alavés genoegen nemen met een 1-1 gelijkspel. Met acht punten uit zes duels staat Barça nu twaalfde in La Liga.

Barcelona was voor rust constant op de helft van Alavés te vinden en kreeg via de jarige Ansu Fati (18) een grote kans op de 0-1. De goal viel echter aan de andere kant na een grote fout van Neto. De doelman kreeg een terugspeelbal van Gerard Piqué niet onder controle, waarna Luis Rioja scoorde.

Drievoudige wissel

Koeman greep in de rust in met een drievoudige wissel. Pedri kwam voor Clément Lenglet, Miralem Pjanic voor Sergio Busquets en Francisco Trincão voor Ousmane Dembélé. De wissels hadden tot gevolg dat Frenkie de Jong in de tweede helft als centrale verdediger speelde en Barça de druk opvoerde.