João Félix leidt Atlético weer naar winst

João Félix heeft opnieuw zijn waarde voor Atlético Madrid bewezen. De 20-jarige aanvaller scoorde in de uitwedstrijd tegen Osasuna (1-3) in La Liga twee keer. Vier dagen geleden scoorde hij ook als twee keer tegen RB Salzburg (3-2) in de Champions League.

Félix opende in Pamplona de score uit een strafschop en even na rust mocht hij opnieuw aanleggen van elf meter. Dit keer belandde zijn inzet op de paal. Félix maakte in de 69ste minuut zijn tweede treffer. Ante Budimir maakte de aansluitingstreffer en invaller Lucas Torreira besliste het duel vlak voor tijd.

Sevilla leed de derde nederlaag op rij. Op bezoek bij Athletic Club werd het 2-1. Luuk de Jong deed 87 minuten mee bij Sevilla.