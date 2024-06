Politie-inval in restaurant Hilversum, aanleiding onbekend

De politie is vanavond een restaurant in Hilversum binnengevallen. Een groep gemaskerde en gewapende agenten ging het restaurant binnen. Er waren toen nog meerdere gasten aanwezig.

Op beelden van de inval is te zien dat een aanwezige door agenten werd gefouilleerd. Ook onderzochten agenten auto's die bij het restaurant geparkeerd stonden.

De omgeving werd afgezet met politielint. Rond het restaurant werden zwarte schermen geplaatst om het onderzoek aan het zicht te onttrekken.

Aanleiding onbekend

Een politiewoordvoerder kon aan het einde van de avond niet meer details geven dan dat het ging om in inval in het kader van een lopend onderzoek. Misschien komt er na het weekend meer duidelijkheid over de aanleiding.

Of er ook personen zijn aangehouden is onduidelijk.