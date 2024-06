Ziyech helpt Marokko met penalty aan zege op Zambia in WK-kwalificatie

Marokko heeft met een 2-1 zege op Zambia goede zaken gedaan in de WK-kwalificatie. Hakim Ziyech benutte een penalty in de zesde minuut en schoot zijn ploeg op een 1-0 voorsprong, waarna de Atlasleeuwen nooit meer in de problemen kwamen.

De wedstrijd werd in de 67ste minuut in het slot gegooid door een doelpunt van de 19-jarige Eliesse Ben Seghir. De speler van AS Monaco liep goed vrij in het strafschopgebied en kon het voorbereidende werk van Brahim Díaz gemakkelijk afronden.