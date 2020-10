Ook Engeland scherpt coronaregels drastisch aan

In Engeland worden de coronamaatregelen drastisch aangescherpt. Dat heeft de Britse premier Boris Johnson aangekondigd in een ingelaste persconferentie, nadat vorige week al hetzelfde gebeurde in onder meer Duitsland, Frankrijk en België.

"Geen enkele premier kan deze cijfers negeren", zei Johnson. Vanaf aanstaande donderdag gaat in Engeland nagenoeg alles op slot, behalve scholen, crèches en universiteiten. De horeca sluit volledig, evenals niet-essentiële winkels, sportscholen en kappers. De maatregelen gelden in elk geval tot 2 december. De hoogte voetbalcompetitie, de Premier League, wordt niet stilgelegd.

Vandaag telde het Verenigde Koninkrijk de miljoenste coronabesmetting. Eerder hadden de andere delen van het Verenigd Koninkrijk - Wales, Noord-Ierland en Schotland - al op eigen gezag de regels aangescherpt. Daarom gelden de nieuwste maatregelen van Johnson enkel voor Engeland.

Pijnlijk voor Johnson

Donderdag liet Johnson nog weten geen strengere coronaregels in te willen voeren. Dat maakt het besluit van vandaag volgens correspondent Tim de Wit "pijnlijk" voor de premier, zeker omdat Labour begin oktober al opriep tot een lockdown. Johnson wuifde dit toen nog weg.

Maar de cijfers lopen op. Vandaag meldde het land bijna 22.000 nieuwe coronagevallen. Het dodental is nu nog relatief laag, maar zonder strenge maatregelen en met het zogenoemde R-getal boven de 1 (het aantal mensen dat wordt besmet door één besmet persoon) zou het aantal doden rap kunnen lopen.