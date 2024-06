Deense premier op straat geslagen, man aangehouden

De Deense premier Mette Frederiksen is vanavond op straat geslagen door een man. Dit gebeurde op een plein in het centrum van Kopenhagen. De man is aangehouden, zegt de politie van Kopenhagen tegen de Deense krant Berlingske.

Het is onduidelijk hoe de premier eraan toe is. Over een mogelijk motief van de verdachte is nog niets bekend. In een persbericht van het kabinet staat dat de Frederiksen "geschokt" is door het incident. Verder geeft ze geen commentaar.

Een ooggetuige vertelt aan de Deense krant Ekstra Bladet dat hij Frederiksen kort na het incident over straat zag lopen met meerdere bewakers. De premier woont vlakbij Kultorvet, het plein waar ze is geslagen.

Campagne EU-verkiezingen

Volgens Berlingske was de politicus vandaag op campagne in Kopenhagen voor de Europese parlementsverkiezingen. Samen met Christel Schaldemose, de EU-lijsttrekker van de sociaaldemocraten, liep ze door de stad. Maar volgens Schaldemose zat de campagnedag er al een tijd op toen de premier werd geslagen.

Op X spreken politici uit zowel Denemarken als andere Europese landen hun afschuw uit over het incident. Zij noemen het onder meer een aanval op de democratie.