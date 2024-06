'Romana', bekend van Zanger Rinus, overleden

Debora Tieman, de vriendin van zanger Rinus Dijkstra, is op 51-jarige leeftijd overleden. Dat meldt Omrop Fryslân. Tieman was vooral bekend als Romana van het nummer Met Romana op de scooter, dat in 2011 een internethit werd. Zelfs Amerikaanse media schreven erover.

Tieman figureerde in verschillende videoclips van Dijkstra, beter bekend als Zanger Rinus. De twee groeiden in 2011 uit tot een internetfenomeen vanwege het nummer. De video ging viraal en werd miljoenen keren bekeken.