Waterkwaliteit Seine blijft slecht: olympisch testevenement afgelast

De slechte kwaliteit van het zwemwater in de Seine in Parijs blijft een punt zorg voor de organisatie van de Olympische Spelen. Een testevenement voor openwaterzwemmers van komende maandag is hierdoor afgelast.

De hevige regenval van de voorbije weken in de Franse hoofdstad kan er volgens lokale autoriteiten voor zorgen dat er veel meer rioolwater in de Seine terecht is gekomen. Dit zou een verhoogd risico voor de gezondheid van de zwemmers zijn.

De Franse krant Le Parisien schrijft bovendien dat de sterkte van de waterstroming van de Seine momenteel een toelaatbare grens heeft overschreden.

Discussiepunt

Tijdens de Olympische Spelen, die op 26 juli beginnen, vinden de openingsceremonie, de triatlon en het openwaterzwemmen plaats in de Seine. Een repetitie voor de openingsceremonie in mei werd al uitgesteld tot 17 juni.

De kwaliteit van het water van de Seine is al langer een discussiepunt. Zo werd op 2 mei een waterbassin van 30 meter diep in gebruik genomen in Parijs om ervoor te zorgen dat er veilig in de rivier kan worden gezwommen.

De Franse autoriteiten hebben inmiddels ongeveer 1,4 miljard euro uitgegeven aan het verbeteren van rioolwaterzuiverings- en regenwatervoorzieningen rond Parijs.

Van Rouwendaal

De olympische races in het openwaterzwemmen staan nu gepland op 8 en 9 augustus. Sharon van Rouwendaal neemt namens Nederland deel aan de 10 kilometer. Ze won op deze afstand olympisch goud (2016) en zilver (2021).