Prinsessen voelen zich beperkt "doordat iedereen camera mee heeft"

Vanwege bedreigingen studeerde Amalia vorig jaar in Spanje, waar ze meer bewegingsvrijheid had. Inmiddels is ze weer terug in Amsterdam waar ze aan de UvA Politics, Psychology, Law and Economics studeert. Ze zegt daar nu een leuke studententijd te hebben, maar wijdt daar niet over uit.

'Bewust van sociale media'

De prinsessen herhaalden hun boodschap van vorig jaar dat ze "verstandig" om moeten gaan met sociale media. Amalia: "Maar ik geloof dat dat niet alleen voor ons geldt, maar voor iedereen. Want iedereen gaat uit en heeft weleens plezier. Met sociale media erbij denk ik dat iedereen zich heel bewust moet worden van wat er op internet terechtkomt van zichzelf."

Alexia begint na de zomer met haar studie. Koningin Máxima bevestigde tijdens het persmoment dat haar dochter zich op meerdere plekken heeft ingeschreven waaronder de Rijksuniversiteit Groningen. "Als ze eruit is, hoort u het direct."

De prinses stelt last te hebben van "keuzestress". Haar zus Amalia valt haar bij: "Ze zal niet de enige zijn. Ik denk dat er heel veel leeftijdsgenoten zijn die het echt nog niet weten." Bij de fotoserie was ook hun zusje Ariane aanwezig, maar zij sprak niet met de pers.