Verstappen vijfde in eerste training voor GP Canada op natte baan

Lando Norris heeft de snelste tijd gereden in de eerste vrije training voor de Grand Prix van Canada. De sessie werd gereden op een natte baan, nadat een zware regenbui het kunstmatige eiland in Montreal een uur van tevoren had geteisterd. Max Verstappen eindigde als vijfde.

Pas na twintig minuten mochten de rijders op regenbanden de baan op en het werd vooral een kwestie van ervaring op doen, zonder schade te rijden.

Dat laatste lukte Zhou Guanyu niet. De Chinees raakte met zijn Sauber de muur en moest zijn beschadigde auto aan de kant parkeren.

Droogweerbanden

In de slotfase reden enkele coureurs nog een aantal ronden met droogweerbanden. Ondanks dat de baan hier en daar nog nat was en sommige rijders worstelden om de auto op de baan te houden, ging het sneller dan op de regenbanden.

Veel representatieve tijden werden er niet neergezet, dus is vooralsnog weinig duidelijk over de verhoudingen. Wel lijkt het dit weekend meer te gaan regenen, dus de opgedane ervaring is waardevol voor de coureurs.