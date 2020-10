Amerikaanse commando's bevrijden ontvoerde landgenoot in Nigeria

Amerikaanse special forces hebben in het noorden van Nigeria een landgenoot bevrijd die maandag in een plaatsje over de grens in Niger was ontvoerd. De man, 27-jarige Philip Walton, woonde daar al twee jaar met vrouw en kind. Volgens Amerikaanse media had hij daar een boerderij.

Een groep zwaarbewapende mannen op motoren overviel hem en nam hem mee over de grens. De groep zou losgeld hebben geëist. In het gebied zijn jihadistische terreurgroepen maar ook criminele bendes actief.

Het Amerikaanse ministerie van Defensie gaf geen details over de bevrijdingsactie. Bronnen van persbureau Reuters zeggen dat Walton zich nu in de woning van de Amerikaanse ambassadeur in Niger bevindt.