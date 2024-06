Alcaraz troeft Sinner in vijf sets af en is finalist op Roland Garros

De verwachte toppartij tussen Sinner en Alcaraz bleef overigens lange tijd uit. Tot 6-2, 2-0 was er vrijwel geen vuiltje aan de lucht voor de Italiaan, omdat Alcaraz duidelijk moeite had om het ritme te vinden.

De Spanjaard, die in 2023 in de halve eindstrijd van Novak Djokovic verloor, profiteerde in de derde game van de tweede set van een zwakke servicebeurt van Sinner en nam het initiatief. Ineens begon Alcaraz te strooien met zijn gevreesde topspinforehand, terwijl Sinner moeite had om zich aan te passen.

Kramp in de hand

Toch tikten de jonge kemphanen sporadisch hun topniveau aan. Sinner kreeg in de derde set bovendien last van kramp in zijn rechterhand en werd daarvoor door de fysiotherapeut behandeld. Het had kennelijk effect, want Sinner begon prompt beter te spelen.

De tennisser uit het Italiaanse gedeelte van Tirol greep dankzij een break op 3-2 de derde set en had de controle over de partij weer in bezit.