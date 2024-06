Voor het eerst hoorzittingen met ministers, critici vrezen 'circus'

Hoewel de hoorzittingen in Nederland lang niet zo veel gewicht hebben, vreest Voermans ook hier voor circusachtige taferelen. "Dat een sfeer ontstaat waarbij bij een eerste ontmoeting met een kandidaat-bewindspersoon direct geprobeerd wordt om die te beschadigen, bijvoorbeeld door allerlei vragen te stellen die misschien niet zo relevant zijn."

Toch is de staatsrechtkundige niet alleen maar sceptisch: "Het is natuurlijk ook goed dat Nederland te zien krijgt wat voor vlees ze in de kuip hebben. Zeker met een kabinetsploeg die misschien voor de helft bestaat uit ministers van buiten de politiek."

Ook VVD en CDA hebben twijfels. Die eerste partij twijfelt over het nut. CDA-fractievoorzitter Henri Bontenbal vreest net als Voermans voor een circus, of zoals hij het zelf noemt: "Amerikaanse toestanden". "In Nederland is een minister minister totdat de Kamer het vertrouwen opzegt. Dat is een goede regel waar we ons denk ik aan moeten houden."

Kandidaat-ministers of -staatssecretarissen worden in Nederland uitvoerig gescreend. De AIVD en de Belastingdienst onderzoeken of er integriteits- of vertrouwenskwesties zijn die mogelijk een probleem kunnen zijn. Die screening is volgens Voermans heel secuur. "En veel steviger dan het parlement kan doen. Dan kan je afvragen: waarom dan een dubbele 'test'?"

Premier Schoof hoeft niet

Formateur Richard van Zwol is op dit moment druk bezig nieuwe bewindspersonen te zoeken. Dat doet hij samen met de partijleiders van PVV, VVD, NSC en BBB, en natuurlijk met beoogd premier Dick Schoof. Opvallend: die laatste is uitgezonderd van een hoorzitting omdat hij namens het hele kabinet op een later moment de regeringsverklaring gaat verdedigen.