In Maas gevonden lichaam is van een van de vermiste Duitsers

Het lichaam dat vanmiddag in de Maas bij Grubbenvorst in Limburg werd gevonden, is van een van de twee Duitsers die sinds zondag werden vermist, zo meldt de politie. Het is een man van 22 jaar.

De twee mannen van 21 en 22 jaar waren bij Venlo in de Maas gesprongen nadat het mobieltje van een van hen in het water was gevallen. Sindsdien is er meerdere keren, onder meer met een sonarboot, naar de twee gezocht.

Tweede man nog niet gevonden

Het lichaam dat vanmiddag werd gevonden, lag op enkele kilometers afstand van de plek waar de Duitsers in het water zijn gesprongen, meldt L1 Nieuws.

De zoektocht naar de andere vermiste Duitser gaat onverminderd door, zegt de politie. Zo wordt er met een politiehelikopter en boot naar hem gezocht, onder meer in de omgeving waar vanmiddag het andere lichaam is gevonden.