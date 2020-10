FC Twente profiteert van blunderende PEC-defensie en klimt naar derde plek

FC Twente heeft zich hersteld van de bekerzeperd van afgelopen woensdag tegen De Graafschap. De smadelijke 3-1 nederlaag in eigen huis werd met een 5-1 overwinning op PEC Zwolle weggepoetst. De Twentenaren kregen daarbij de nodige hulp van PEC, dat blunderde in de defensie.

De wedstrijd was pas vijf minuten onderweg toen Twente door geklungel in de defensie van PEC op voorsprong kwam. Aanvoerder Thomas Lam schoof de bal met een breedtepass zo in de voeten van Twente-aanvaller Queensy Menig, die door de benen van doelman Michael Zetterer raak schoot: 1-0.

Snelle treffers

Het was niet voor het eerst dat Twente zo snel op voorsprong kwam. De Twentenaren scoorden dit seizoen al voor de vijfde keer binnen tien minuten.

Een klein half uur later was het opnieuw raak en weer was Lam de gebeten hond. De centrale verdediger speelde te kort terug op Zetterer waarna Twente-spits Danilo profiteerde: 2-0. Het was alweer de zesde treffer dit seizoen voor de Braziliaanse spits. Maar daarmee was het nog niet over voor Twente.

Vijf minuten later werd het op prachtige wijze 3-0. Aanvoerder Wout Brama volleerde vanuit een corner met zijn buitenkant rechts, via de binnenkant van de paal binnen en zo kon Twente al een klein feestje vieren. Direct na de treffer greep PEC-trainer John Stegeman in en slachtofferde Lam voor Marc Olivier Doué.