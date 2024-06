Dammer Groenendijk prolongeert EK-titel, Tkachenk pakt zilver bij de vrouwen

Dammer Jan Groenendijk is voor de tweede keer in zijn loopbaan Europees kampioen geworden. Hij prolongeerde zijn titel door in het Italiaanse Chianciano in de laatste ronde met wit te winnen van zijn pas 15-jarige landgenoot Matheo Boxum, die mede aan kop ging.

Groenendijk, die ook in 2022 in Kortrijk de beste was, is na Ton Sijbrands, Harm Wiersma, Gerard Jansen en Roel Boomstra de vijfde Nederlander met EK-goud. Sijbrands greep de Europese titel zelfs vier keer.

Bij de vrouwen ging de eindzege voor het eerst naar Viktorija Motritskjo, die in de slotronde genoeg had aan een remise. De Oekraïnse verwees de Nederlandse Darya Tkachenko naar het zilver.