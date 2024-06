Aangifte tegen kickbokser Verhoeven wegens bedreiging voormalig zakenpartner

Bij de politie in Amsterdam is aangifte gedaan tegen Rico Verhoeven. Tibor Koppers, voormalig zakenpartner van de kickbokser, zegt bedreigd te zijn door Verhoeven.

De manager van de wereldkampioen zwaargewicht, Karim Erja, spreekt de beschuldigingen tegenover de NOS tegen. "Ik verneem uit de media dat er aangifte is gedaan. Maar van een bedreiging is geen sprake."

Het voorval heeft vorige week donderdag plaatsgevonden tijdens een vechtsportexpositie in het Wereldmuseum in Amsterdam. De advocaat van Koppers bevestigt de aangifte in De Telegraaf.

Koppers en Verhoeven waren zakenpartners in een bedrijf voor voedingssupplementen, High End Nutrition. Dat bedrijf ging failliet en daarna zouden de twee ruzie hebben gekregen. Koppers zegt dat hij door Verhoeven en Erja stevig toegesproken is over de afwikkeling van het faillissement.

"Het was extreem onaangenaam. Een nachtmerrie. Rico heeft mij met een ijskoude blik en agressie bejegend. Ik ben extreem geschrokken. Karim zei: wij zijn nog niet klaar met jou. En Rico zei: op je knieën en excuses aanbieden!"

'Niet bedreigd of geïntimideerd'

Erja ontkent dat hij en Verhoeven de voormalig zakenpartner bedreigd hebben. "Nadat we een rondleiding hadden gekregen in het museum dronken we nog wat in de bar. Ik merkte in mijn ooghoek, toen ik in gesprek was, dat Rico in een tussenruimte iemand streng toesprak en zag dat dit Tibor Koppers was."

Erja voegde zich bij het gesprek. "Ik hoorde dat Koppers door Rico Verhoeven erop werd gewezen dat hij, gezien de relatie die zij hadden in het verleden, op z'n minst het fatsoen moest hebben om te zeggen: 'Ik heb er een zooitje van gemaakt, ik kan dat nu niet meer terugdraaien'".

Maar dat gebeurde niet, vertelt Erja. "Hij liep alleen maar lachend rond en wilde nog een hele discussie starten met argumenten. Bij dit gesprek stonden continu twee beveiligingsmedewerkers van het museum, die kunnen onderschrijven dat het een gewoon gesprek was waarin hij absoluut niet is bedreigd of geïntimideerd."

'Beraden op stappen'

De manager van Verhoeven ziet de gevolgen van de aangifte dan ook met vertrouwen tegemoet. "Dit is iemand die bewust de pers benadert en probeert om over de rug van Rico zijn blazoen schoon te vegen."

"Wij zullen ons beraden of wij ook stappen zullen ondernemen en of wij deze zaak groter willen maken. Het is al vervelend genoeg en hij blijft maar bezig."