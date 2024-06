Visma gaat pas Tour-knopen doorhakken als duidelijk is of Vingegaard topfit is

Plugge wil nog niet zo ver gaan. "Het is in ieder geval niet meer plan A. Maar we hopen wel zo dicht mogelijk bij plan A te blijven", zegt hij vanuit het Franse ski-oord Tignes, waar Vingegaard, Van Aert en Christophe Laporte zich voorbereiden op hun mogelijke Tour-deelname.

In 'plan A' zijn tweevoudig Tourwinnaar Vingegaard en Van Aert (negen etappezeges en een groene trui) de belangrijkste pionnen. Beiden zijn op de weg terug.

Knopen doorhakken

"Zijn Jonas en Wout op en top? Op basis van het antwoord op die vraag kunnen we knopen door gaan hakken", legt Plugge uit. "We gaan uit van het scenario dat Jonas 100 procent is bij de start van de Tour. Dat is nodig om mee te doen om de overwinning."

"We kunnen op dit moment nog niet zeggen dat het gaat lukken, maar ook niet dat het niet gaat lukken. Als het niet lukt, moeten we andere keuzes gaan maken. Daar is verder nog niets over te zeggen."

Hoe dan ook, Plugge en Visma willen presteren op het hoogste podium in de wielersport. "Met onze staat van dienst willen we hoge ogen gooien in de Tour, niet anoniem rondrijden."