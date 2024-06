Vanavond op tv: Hoorzittingen nieuwe ministers • Spanningen Israël-Hezbollah • Natte boerenakkers

Spanningen tussen Israël en Libanon

De beschietingen tussen Hezbollah en het Israëlische leger worden alsmaar heftiger. Er worden grotere aanvallen uitgevoerd, met zwaardere wapens. Hoe groot is de kans dat Israël niet alleen in Gaza, maar ook in het noorden een front opent? Nora Stel, universitair docent conflictstudies aan de Radboud Universiteit en gespecialiseerd in Libanon, wat Hezbollah wil. En we schakelen met correspondent in Israël Nasrah Habiballah.

En een verslaggever van The New York Times mocht delen van de militaire gevangenis Sde Teiman zien. Wat is dit voor gevangenis? We bespreken het met een woordvoerder van VN-hulporganisatie UNRWA.