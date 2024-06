Antwerps ziekenhuis vervangt alle radiologen na 24 foute diagnoses

Het ziekenhuis ZNA Cadix in Antwerpen vervangt voorlopig alle zeven radiologen. Het Belgische ziekenhuis doet dit omdat gebleken is dat de diagnoses op de afdeling radiologie niet altijd nauwkeurig waren.

Bij een steekproef van 1300 onderzoeken bleek het in 24 gevallen mis te zijn. Mensen kregen in die gevallen een onvolledige of verkeerde diagnose. De 24 patiënten zijn ingelicht over de fouten. De ernst verschilde per geval. Het ging onder meer over een gemiste botbreuk en een verkeerd gemeten tumor.

Waar het hoge aantal fouten aan ligt, wordt nog onderzocht. Volgens het ziekenhuis ligt het in elk geval niet aan de toestellen die worden gebruikt voor de scans. Die zouden gloednieuw zijn. Tot het onderzoek afgerond is mogen de zeven vervangen radiologen niet aan de slag in het ZNA Cadix.

Meer beelden onderzocht

Radiologen stellen diagnoses op basis van beelden, zoals röntgenfoto's, CT-scans of MRI-scans. Aan de hand van die beelden kunnen ziektes worden vastgesteld en behandelingen worden afgestemd. Omdat een ziekenhuis niet kan functioneren zonder die beelden, zijn per direct vervangende radiologen aangesteld uit het netwerk van het ZNA Cadix.

De steekproef werd gedaan na meldingen door artsen van binnen en buiten het ziekenhuis. Die gingen volgens het ZNA over de kwaliteit en de verslaglegging van de onderzoeken door de radiologen. Vanwege de uitkomst van de steekproef gaat het ziekenhuis nu alle beelden van de afgelopen twaalf maanden nog een keer bekijken.