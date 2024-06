Verkooptruc werkt: klanten wisselen van energiecontract na telefoontje

Ongevraagde telefoontjes van energieleveranciers en energieverkopers die aan de deur verschijnen hebben effect. Een op de tien consumenten die afgelopen jaar wisselden van energieleverancier deed dit na zo'n aanbod.

Dat blijkt uit onderzoek van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De toezichthouder onderzocht via welke weg leveranciers nieuwe klanten kregen.

Ongeveer een derde van de nieuwe klanten kwam binnen via de website. 14 procent van de klanten nam uit eigen beweging contact op met een leverancier via mail, telefoon of brief.

Vergelijkingssites waren een andere veel voorkomende route: 22 procent van de nieuwe klanten sloot via die weg een contact af.

Verkoop aan de deur

Al die methodes zijn op eigen initiatief van de klant. Maar energiemaatschappijen proberen ook klanten te strikken die niet van plan waren over te stappen. Bijvoorbeeld door mensen te bellen of door verkopers langs de deuren te sturen.

Die verkooptruc blijkt zin te hebben. 6 procent van de overstappers doet dat na een aanbod via de telefoon, 4 procent bleek gevoelig voor de verkopers aan de deur.

De ACM is kritisch over dit soort verkoop. De toezichthouder is het afgelopen jaar verschillende keren opgetreden tegen misleidende werving. Consumenten zouden altijd rustig de tijd moeten nemen om tarieven te bestuderen en vergelijken. De ACM vindt dat mensen nooit akkoord moeten gaan met een nieuw contract tijdens een 'verkoopgesprek'.