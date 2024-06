Nederland gaat met andere EU-landen gevechtsvoertuigen en patriots bouwen

Het demissionaire kabinet heeft besluiten genomen die de productie van defensiematerieel voor Oekraïne en voor eigen gebruik moet versnellen. Daarvoor zoekt Nederland de samenwerking met andere Europese landen en met de Nederlandse defensie-industrie.

Zo gaat Nederland met Denemarken en Zweden infanteriegevechtsvoertuigen bouwen voor Oekraïne. Er gaat daarvoor 400 miljoen euro naar een Zweeds fonds voor de bouw van deze van oorsprong Zweedse voertuigen. Denemarken koos al eerder voor de samenwerking met de Zweden. De productie van deze CV90's komt voor een groot deel naar Nederland (180 van de in totaal 230 voertuigen).

"De Europese productiecapaciteit moet omhoog voor Oekraïne, maar ook voor ons zelf", zegt demissionair minister van Defensie Ollongren. "Onze krijgsmacht moet gevechtsklaar zijn en daar zit tijdsdruk op."

Patriotraketten

Daarnaast komt er in Duitsland een Europese assemblagelijn voor patriotraketten waar Nederland ook aan meedoet. Dit had het kabinet al eerder aangekondigd.

Door de Russische inval in Oekraïne is de vraag naar patriots enorm toegenomen. De raketten worden gebruikt voor de luchtverdediging. Ollongren: "De Amerikaanse producent heeft toestemming gegeven om patriots in Europa te mogen bouwen. Dit zal de productie versnellen."

Ook is er 25 miljoen euro gereserveerd voor startups en gaat er 54 miljoen euro naar de Nederlandse defensie-industrie voor de ontwikkeling van drones voor "eigen gebruik" door de Nederlandse krijgsmacht. Verder gaat het inkoopbeleid zich meer richten op snelheid en of het materieel in Europa is gemaakt, dan op de kosten.

De projecten moeten ertoe leiden dat de Nederlandse en Europese defensie-industrieën sneller en innovatiever gaan produceren, zowel voor Oekraïne als voor de eigen defensieopbouw.