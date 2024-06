Flink vernieuwde NOS Live-app maakt streams bekijken beter en makkelijker

Ook is het nu mogelijk om te bekijken wat de NOS gaat streamen. Kijkers kunnen tot enkele weken vooruitkijken wat er allemaal uitgezonden wordt. Ook kan er worden gefilterd op categorie en er kan in de stream worden terug- en vooruitgespoeld.

Bepaalde momenten kunnen direct worden aangeklikt en teruggekeken. Als een uitzending al een tijdje aan de gang is, kunnen kijkers via de knop 'momenten' zien welke gebeurtenissen er gemarkeerd zijn als moment. AIs het bijvoorbeeld bij een voetbalwedstrijd 3-0 staat, zijn via 'momenten' de drie goals in de stream terug te kijken.

Ook wordt nu bij streams een overzicht met tijden vermeld als dat relevant is. Bij een stream van de EK atletiek wordt dan bijvoorbeeld duidelijk aangegeven wanneer welke onderdelen beginnen en hoe laat Nederlandse atleten in actie komen. Ook tijdens de Olympische Spelen gaat de NOS de kijker beter gidsen in wat er wanneer wordt uitgezonden.