Brussel vindt Oekraïne en Moldavië klaar voor EU-onderhandelingen

EU-correspondent Kysia Hekster:

"Voor Oekraïne zal dit als muziek in de oren klinken. Zij willen niets liever dan zo snel mogelijk lid worden van de Europese Unie en het daadwerkelijk starten van de onderhandelingen zou voor hen een feestelijke stap zijn. In een tijd waarin ze het zwaar hebben op het slagveld tegenover de Russen kunnen ze zo'n morele opsteker goed gebruiken. Toch is het nog altijd niet helemaal zeker of het er ook echt van gaat komen.

Alle EU-landen moeten het eens zijn over het starten van de onderhandelingen en tot nu toe ligt Hongarije nog altijd dwars. Per 1 juli is dat land voorzitter van de EU, daarom is de druk hoog om vóór die datum de stap te zetten. Maar ook daarvoor is dus steun van Hongarije nodig. Diplomaten denken dat het nog wel even kan duren voor dat zover is. "