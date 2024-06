Koninklijk gezin op de foto voor zomersessie: 'Blijft doodeng en spannend'

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima poseerden vandaag samen met hun dochters prinses Amalia, prinses Alexia en prinses Ariane voor het halfjaarlijkse fotomoment van het Koninklijk Huis. Ook het hondje van de familie, de koninklijke toypoedel Mambo, mocht weer mee en stal zo nu en dan de show.

Na afloop van de fotosessie stond de koninklijke familie de aanwezige pers te woord. Daarbij ging het ook kort over de onenigheid tussen het ministerie van Financiën en de stichting van prinses Laurentien over de afhandeling van de toeslagenaffaire.

"Het is een schandvlek op onze maatschappij en daar willen we zo snel mogelijk vanaf", zei koning Willem-Alexander over de toeslagenaffaire. "Iedereen die zich inzet om de slachtoffers te helpen, draag ik een warm hart toe." Over de kwestie zelf wilde hij inhoudelijk niks kwijt. "Die emoties laat ik bij hun, het is aan de minister hoe er invulling wordt gegeven aan schadeherstel."

Bekijk hier de reactie van de koning: