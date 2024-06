Politiebonden gaan door met acties, politiebureaus op 11 juni dicht

Alle Nederlandse politiebureaus met een publieksfunctie gaan dinsdag 11 juni voor 24 uur dicht. Dat hebben de vier politievakbonden aangekondigd. De bonden voeren al maanden actie voor een nieuwe Regeling voor Vervroegd Uittreden (RVU), nadat gesprekken met het kabinet en werkgevers op niets waren uitgelopen.

Door de actie is het dinsdag niet mogelijk om op politiebureaus aangifte doen. Afspraken die staan gepland, worden verplaatst naar een ander moment. Alarmnummer 112 en informatienummer 0900-8844 blijven bereikbaar. "Agenten zijn aanwezig en blijven gewoon aan het werk", zegt Ramon Meijerink namens de gezamenlijke politievakbonden.

Zware beroepen

De RVU is een regeling die stamt uit het Pensioenakkoord van 2019, bedoeld voor zware beroepen. Wie voor de RVU in aanmerking komt, kan drie jaar eerder stoppen met werken. Er is echter veel ontevredenheid over de precieze voorwaarden van de huidige regeling, die eind 2025 afloopt. Volgens vakbonden komen te veel mensen door de regeling aan het eind van de maand geld tekort.

De vakbonden hadden begin mei een ultimatum gesteld aan demissionair minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) om met een nieuwe regeling te komen voor vervroegd pensioen. Vanwege het uitblijven van een akkoord, riepen de bonden hun leden begin mei op om geen boetes uit te schrijven voor minder ernstige overtredingen. In plaats daarvan gaven agenten een bon aan overtreders met daarop informatie over hun actie.

Werkgeversorganisaties hopen dat de bonden weer terug aan tafel komen. Ze vinden dat de gevolgen van een permanente en royalere RVU eerst met het ministerie van Sociale Zaken moeten worden onderzocht. Een woordvoerder van demissionair minister Schouten laat aan de NOS weten dat de betrokken partijen "met elkaar verkennen" wat er nodig is om de "formele gesprekken te kunnen voortzetten".

Mogelijk meer acties

Zo'n 14.000 mensen hebben van de huidige RVU-regeling gebruik gemaakt. Dat waren niet altijd mensen met een overduidelijk zwaar beroep. Zo wordt de regeling onder meer gebruikt in de verzekeringsbranche.

Ramon Meijerink zegt dat de politie in de meeste gevallen de RVU-regeling toepast "waarvoor deze bedoeld is" en dat politiemedewerkers aan "bepaalde voorwaarden moeten voldoen" om in aanmerking te komen voor vervroegd pensioen.

De bonden zeggen door te gaan met actievoeren tot er een resultaat is. "Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden, herhalen de politiebonden de actie een week later."