Sabitzer ontbreekt nog bij Oranje-opponent Oostenrijk: eerst verlies tegen Real verwerken

Oostenrijker Marcel Sabitzer wil zich nog niet bij de nationale ploeg melden. De middenvelder heeft de bondscoach gevraagd of hij later mag aansluiten, omdat hij de nederlaag met Borussia Dortmund in de Champions League-finale nog niet heeft verwerkt.

Daarom komt Sabitzer (30) zaterdag niet in actie in de oefeninterland tegen Zwitserland. Oostenrijk is een van de tegenstanders van Oranje in de groepsfase van het EK.

Vorige week zaterdag verloor Dortmund op Wembley de finale met 2-0 van Real Madrid. Dat hakt er bij Sabitzer nog altijd hard in. "Wij zijn professionele atleten, maar ook mensen. Iedereen die mij na de wedstrijd heeft gezien, weet wat dit met mij heeft gedaan."