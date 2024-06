Hoge prijsstijgingen bijna onder controle, ziet DNB

Gisteren besloot de Europese Centrale Bank (ECB) de rente weer te verlagen. De afgelopen jaren werd met flinke renteverhogingen geprobeerd om de hoge inflatie te beteugelen.

Volgens DNB-directielid Olaf Sleijpen heeft de hoge ECB-rente gewerkt om de inflatie te beteugelen, maar denkt dat de strijd nog niet definitief is gewonnen. "De prijsstabiliteit van 2 procent ligt binnen handbereik. Maar we zijn er nog niet. Mensen zijn de hoge prijzen nog niet vergeten en er zijn mensen die er nog altijd last van hebben. De loonstijgingen van dit jaar kunnen nog wel iets goedmaken."

Onrust

Daarbij kan de aanhoudende geopolitieke onrust in de wereld de voorspellingen ook in de war sturen. "De risico's voor de economische groei komen vooral vanuit het buitenland, met alle conflicten die we zien", stelt Sleijpen. "Als die verminderen, is dat goed nieuws. Als die verergeren, heeft dit gevolgen voor het economische beleid."

Daarmee doelt DNB vooral op de plannen van het demissionaire kabinet en die uit het coalitieakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB. Hierin wordt in de ogen van DNB te veel geld uitgegeven, waardoor het begrotingstekort op de middellange termijn te veel kan oplopen.

Dat kan tot problemen leiden als een nieuwe crisis uitbreekt. "De marge is heel klein", vindt Sleijpen. "Als er tegenvallers zijn, moet je bijsturen. En dat komt dan misschien niet op het goede moment. We hebben juist in coronatijd gezien dat het goed is om ruimte op de begroting te hebben."