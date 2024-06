Van buitenbeentje tot kingmaker: in Brussel kan niemand meer om Meloni heen

"Het feestje is voorbij", sprak Giorgia Meloni in 2022 waarschuwend in de richting van Brussel. Als de radicaal-rechtse politica het tot premier zou schoppen, zou ze "de belangen van de Italianen weer op één zetten". Wat ze precies bedoelde, wist niemand. Maar het feit dat Meloni vanuit de oppositie regelmatig had aangestuurd op een Italiexit (een vertrek van Italië uit de EU) beloofde voor Europagezinde Italianen weinig goeds.

Nog geen twee jaar later wordt de soep veel minder heet gegeten dan Meloni het destijds opdiende. Van roeptoeterend buitenbeentje schopte de Italiaanse premier het tot het populairste meisje van het Europese schoolplein. Zowel bij radicaal-rechts als in het centrum flirten Europese politici openlijk met haar. Meloni kan bepalend zijn voor de richting van de EU in de komende jaren.

Orbán-fluisteraar

Dat Meloni wel degelijk bereid is tot Europese samenwerking bleek al vlak na haar verkiezing. Haar eerste buitenlandse bezoek was aan Brussel. "Wat ze heel knap gedaan heeft, is zichzelf in enkele maanden tijd een mainstream imago aanmeten", zegt Daniele Albertazzi, politicoloog aan de universiteit van Surrey.

Op Italiaans initiatief kwamen er Europese deals met Tunesië en Egypte, die in elk geval voorlopig resulteren in een sterke afname van het aantal migranten dat over zee Italië bereikt. Ook werd na tien jaar steggelen een akkoord gesloten over een nieuw Europees migratiepact.

Bij onderhandelingen over uiteenlopende onderwerpen, van migratie tot steun aan Oekraïne, komt het bovendien van pas dat Meloni een uitstekende relatie heeft met de Hongaarse premier Orbán, die in Brussel regelmatig dwarsligt. Een ambtenaar in Brussel zei tegen persbureau Reuters dat de Italiaanse premier daarom ook wel "de Orbán-fluisteraar" wordt genoemd.

Win-win met Von der Leyen

De pragmatische Meloni bleek zo een nuttige partner voor commissievoorzitter Ursula von der Leyen, die haar ook opvallend vaak bezoekjes bracht. "Een relatie waar beide politici enorm bij te winnen hebben", zegt Albertazzi. "Meloni heeft als Italiaans premier baat bij goede relaties in Brussel. En voor Von der Leyen is Meloni's steun mogelijk nodig om opnieuw commissievoorzitter te worden."