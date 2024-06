Zverev treft op dag van halve finale Roland Garros schikking in mishandelingszaak

De rechtszaak tegen tennisser Alexander Zverev, die door zijn ex-vriendin van mishandeling werd beschuldigd, is geëindigd in een schikking. De rechtbank in Berlijn heeft de procedure vrijdag afgesloten zonder uitspraak.

Zverev, die later vandaag in de halve finales van Roland Garros aantreedt tegen de Noor Casper Ruud, blijft onschuldig, maar is akkoord gegaan met het betalen van een geldbedrag. Van de schikking van 200.000 euro gaat 150.000 naar justitie en 50.000 naar een goed doel.

De 27-jarige Duitser kreeg vorig jaar oktober al een boete van 450.000 euro opgelegd voor het mishandelen van zijn ex-vriendin, tevens de moeder van hun dochter, tijdens een ruzie in 2020. Zverev ontkende alle beschuldigingen en ging in beroep. Beiden wilden het conflict echter vreedzaam oplossen, ook met het oog op de gezamenlijke zorg voor hun kind.