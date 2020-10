Grote onzekerheid over werk op en rond Schiphol: 'Iedereen vreest voor zijn baan'

Schiphol - ANP

KLM-personeel, bagage-afhandelaars, beveiliging, maar ook het horeca- en winkelpersoneel op de luchthaven, schoonmakers én werknemers van alle toeleveranciers: Schiphol was in 2019 goed voor in totaal een kleine 114.000 banen. Grofweg de helft daarvan is volgens vakbonden en deskundigen in gevaar, of is al verloren gegaan. Met name de mensen in praktische beroepen worden geraakt, ziet vakbond FNV. Een groot deel woont dicht bij elkaar. Zo woont een op de drie van de op Schiphol werkzame mensen in Haarlemmermeer, Amsterdam of Almere, bleek uit onderzoek van onderzoeksbureau SEOR in 2016. Om wie gaat het, en wat zijn hun perspectieven op ander werk? In 2019 berekende onderzoeksbureau Decisio in opdracht van de overheid dat 113.900 mensen op Schiphol of bij een toeleverancier van de luchthaven werken.

animatie - NOS

Hoeveel banen op dit moment al verloren zijn gegaan is niet helemaal duidelijk. In het oog springt KLM, waar al zo'n 5000 werknemers vertrokken zijn, en gezien de slechte vooruitzichten voor 2021 waarschijnlijk dieper in het personeelsbestand gesneden moet worden. Ook zijn mensen met tijdelijke of flexibele arbeidscontracten in veel gevallen hun baan al kwijt. Dat soort contracten zijn het meest te vinden in de detailhandel en dienstverlening aan passagiers (70 procent van het totaal), horeca (70 procent), en grondafhandeling (40 procent), blijkt uit gegevens van vakbond FNV. In slechte tijden zoals nu zijn dat de eersten die hun baan verliezen. Maar her en der worden nu ook (grote) reorganisaties aangekondigd. De verwachting is dat dit de komende tijd verder toeneemt. Nieuw werk "Zestig van mijn oud-collega's hebben deze week te horen gekregen dat ze ontslagen worden", zegt Eline Weber. De NOS sprak haar in maart, toen ze zelf haar uitzendbaan verloor. Het gaat om mensen die op Schiphol passagiers van en naar vliegtuigen begeleiden. Weber heeft inmiddels nieuw werk: ze zag op Facebook een vacature in de thuiszorg. Gisteren tekende ze een contract. "Ik was al heel lang aan het zoeken. Op Schiphol hielp ik mensen en dat doe ik straks ook. Dat vind ik leuk." Anderen, zoals Simone van de Kletersteeg, zitten nog in onzekerheid over hun toekomst. Voor grondafhandelaar Swissport werkt Van de Kletersteeg achter de incheckbalie of bij de gate. "Wat ze al deden is tijdelijke contracten niet verlengen. Daar gaan ze mee door. De vraag is wat gebeurt er met vaste mensen. Ze gaan reorganiseren."

Simone van de Kletersteeg - Privéfoto