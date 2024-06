Rusland arresteert Franse medewerker ngo, Frankrijk spreekt van 'provocatie'

Rusland heeft een Frans staatsburger aangehouden op verdenking van spionage. Het gaat om Laurent Vinatier, een adviseur van een in Zwitserland gevestigde ngo die zich bezighoudt met conflictoplossing. Een Russische onderzoekscommissie zegt de rechtbank te gaan verzoeken om de Fransman vast te zetten.

Volgens Rusland heeft de medewerker van de ngo zich schuldig gemaakt aan het verzamelen van informatie over militaire activiteiten van Rusland, zonder zich te registreren als een zogenoemde 'buitenlands agent'.

Volgens Frankrijk is zo'n registratie onzin, omdat Vinatier dat niet is. "Het is een Franse burger die werkt voor een Zwitserse ngo. Hij is op geen enkele manier iemand die werkt voor de Franse staat", zegt de Franse president Macron over de beschuldiging.

'Provocatie'

Volgens Macron heeft de arrestatie van Vinatier te maken met de toenemende spanningen tussen Frankrijk en Rusland. De Franse krant Le Monde schrijft dat het volgens Macron gaat om een provocatie van het Kremlin tegen Frankrijk.

Het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat er vanuit de Franse ambassade in Moskou om consulaire bescherming is gevraagd voor de Fransman. Ook heeft de ambassade gevraagd om meer details over de zaak.

Op X wordt een video gedeeld waarbij te zien is hoe Vinatier vanaf een terras in Moskou wordt opgepakt: