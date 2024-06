F1-auto's worden 30 kilo lichter, Verstappen had er liever 150 kilo af gehad

10 centimeter smaller, 20 centimeter korter, 30 kilo lichter. Als het aan Max Verstappen had gelegen, was de nieuwe generatie Formule 1-auto's nog veel kleiner geweest. "Er zou zeker 100 tot 150 kilo vanaf mogen."

Donderdag presenteerde autosportfederatie FIA het technisch reglement en het uiterlijk van de auto's die vanaf 2026 in de Formule 1 gaan rijden. Verstappen is blij dat ze een tikje kleiner worden. De Red Bull-coureur heeft al meerdere keren aangegeven dat hij de huidige auto's te log vindt.

Toch begrijpt Verstappen waarom het bij die 30 kilo blijft. Het elektrische aandeel in de hybride-motoren wordt groter, de auto's daarmee duurzamer.

Verstappen: "De batterij van die elektrische motor is een vrij zwaar en groot onderdeel. 100 kilo lichter kan op dit moment niet, maar dat is wel wat we nodig hebben om de auto's wendbaarder en het racen echt leuker te maken."