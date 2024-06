Excuses Britse premier Sunak voor eerder verlaten herdenking D-Day

De Britse premier Rishi Sunak verontschuldigt zich op X nadat hij gisteren eerder was weggegaan bij de herdenking van D-Day in Normandië. "Het laatste dat ik wil, is dat de herdenkingen worden overschaduwd door politiek", schrijft Sunak.

Sunak was samen met andere regeringsleiders, zoals de Amerikaanse president Biden, de Franse president Macron en de Duitse bondskanselier Scholz, aanwezig bij de herdenking van de geallieerde invasie van Normandië in de Tweede Wereldoorlog, gisteren tachtig jaar geleden.

De Britse premier kwam onder vuur te liggen, nadat hij het programma in de namiddag had overgeslagen voor een tv-interview in aanloop naar de verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk.

Sunak hield een toespraak bij de herdenking, maar liet andere taken over aan zijn minister van Buitenlandse Zaken Cameron. Critici vond die actie onverkoopbaar. "Politieke wanpraktijken van de hoogste rang", zei politiek commentator Tim Montgomerie tegen de BBC. "Dit zal de laatste keer zijn dat overlevenden aanwezig zullen zijn."

Verkiezingen

De actie van Sunak komt in een tijd waarin het in het VK vol draait om de verkiezingscampagne, nadat Sunak ruim twee weken geleden had aangekondigd dat er op 4 juli al verkiezingen zouden zijn.

Zijn Conservatie Partij loopt fors achter in de peilingen. De sociaaldemocratische oppositie, Labour, heeft een voorsprong van 20 procentpunten. Dat Sunak het geplande interview niet wilde missen, heeft ongetwijfeld te maken met de verkiezingscampagne.

Oppositiepoliticus Ed Davey van de Liberal Democrats liet zich ook kritisch uit: "Een van de grootste voorrechten van het premiersambt is om degenen te eren die gediend hebben, maar Sunak liet ze achter op de stranden van Normandië."

Davey noemde het "een van de redenen dat deze conservatieve regering moet vertrekken."