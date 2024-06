Onlinebank Bunq schroeft beveiliging op na tientallen oplichtingszaken

Eind mei bleek uit onderzoek van NOS en NRC dat phishing-oplichters opvallend succesvol zijn bij Bunq. Deskundigen bevestigden toen dat de methodes die de aanvallers gebruiken waarschijnlijk geen succes hebben bij andere banken.

Klanten van de onlinebank raakten in sommige gevallen tonnen geld kwijt. In totaal hebben de oplichters tientallen Bunq-klanten kunnen oplichten voor miljoenen euro's.

Meer dan een ton kwijt

Zo verloor Geraldine uit Durgerdam binnen een uur meer dan 100.000 euro nadat oplichters haar hadden overtuigd om een "nieuwe beveiligingsmethode" te activeren.

Geraldine: "Ik googelde zijn naam en hij werkte inderdaad bij de bank. Toen ik even later inlogde op de app van de bank zag ik dat een groot deel van het geld weg was." Binnen een uur was ze al haar spaargeld kwijt. Het lukte haar daarna niet om in contact te komen met Bunq.