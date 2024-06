Angst voor escalatie Israël en Hezbollah, maar 'niemand wil tweede front'

Of het bij dreigementen blijft, of dat Israël daadwerkelijk zal overgaan tot een grootschalige aanval, is gissen. Feit is wel dat een tweede front bij de grens met Libanon een gamechanger zou zijn in de oorlog, waar volgens deskundigen eigenlijk niemand zin in heeft.

Patroon

Nora Stel, universitair docent conflictstudies aan de Radboud Universiteit en gespecialiseerd in Libanon, beaamt dat de spanningen oplopen, maar ziet tegelijkertijd een patroon. "We hebben in de afgelopen maanden natuurlijk al meerdere momenten gehad dat we dachten: nu gaat het gebeuren, de regionale oorlog."

Maar volgens Stel is met name Hezbollah niet uit op escalatie. "Hezbollah zegt heel duidelijk: we willen geen oorlog. Dat is een ander discours dan wat je uit Israël hoort."